Visite guidée de l’exposition « Autour de George Sand, mémoires dans le Saint-Amandois », Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Autour de George Sand, mémoires dans le Saint-Amandois » Vendredi 18 septembre, 16h15 Musée Saint-Vic Cher

Limité à 16 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:15:00+02:00 – 2026-09-18T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:15:00+02:00 – 2026-09-18T17:15:00+02:00

2026 commémorant les 150 ans du décès de George Sand, le musée municipal Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond a choisi de présenter une exposition mettant à l’honneur les liens familiaux et amicaux que l’auteur nouait avec la ville de Saint-Amand-Montrond et le Saint-Amandois.

Œuvres, écrits et souvenirs plongeront le visiteur dans son univers et lui permettront de saisir pleinement l’influence que la grande dame exerce encore de nos jours sur les artistes locaux.

Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248965520 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/le-musee-saint-vic-f-70.html Le Musée municipal a été fondé au début du XXe siècle par Théogène Chavaillon. Le nom de Saint-Vic est donné en référence à Saint-Guy.

Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes, prison, cet édifice, niché aux confins d’un merveilleux jardin, regroupe les collections du musée de Saint-Amand-Montrond depuis 1938. Le livre de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles et les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche passé de cette partie du Berry. Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km du musée, 250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand

2026 commémorant les 150 ans du décès de George Sand, le musée municipal Saint-Vic de Saint-Amand-Montrond a choisi de présenter une exposition.

©ville de saint-amand-montrond