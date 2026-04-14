Les 6h de Vélo de Pugnac 2026, Mairie de Pugnac, Pugnac

Les 6h de Vélo de Pugnac 2026 Dimanche 28 juin, 11h00 Mairie de Pugnac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

6h de Vélo par Relais – Pugnac

Organisé par l’association Anim@ Pugnac

Rendez-vous le dimanche 28 juin à Pugnac en Gironde pour une grande journée de sport, de convivialité et de partage autour du vélo !

50 équipes de 2 coureurs (relais à volonté) pédaleront pendant 6 heures sur le circuit de 1400m dans le centre de Pugnac, dans une ambiance festive et sportive.

4 catégories de coureurs pour permettre à tous de participer :

• Adultes hommes non licenciés

• Adultes femmes licenciées ou non

• Ados 14 à 17 ans licenciés ou non

• Familles (avec ou sans lien de parenté) : mixte, adulte avec ado

➡️ Les inscriptions sont ouvertes : formez votre équipe et venez relever le défi !

Contacter le 06 68 15 73 38 Tarif : 40€ par équipe repas et T-shirts de la course inclus

Possibilité de louer des vélos : 15€

Nombreux lots pour tous dont 800€ de bons d’achat Intersport

‍ ‍ ‍ Spectateurs bienvenus toute la journée (entrée gratuite) pour encourager les participants et profiter de l’ambiance :

– village de course avec de nombreux stands

– animations : VTT, BMX, vélos rigolos de Tandem Prod, structures gonflables

– restauration : buvette, crèpes, foodtrucks

Une belle fête du vélo en perspective à Pugnac !

Mairie de Pugnac 558 rue de l’hôtel de ville 33710 Pugnac Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « herpe.richard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 15 73 38 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NsnLMk5Z3hZvtbvP7 »}]

Course cycliste en relais de 6h par équipes de 2 à Pugnac (circuit de 1400m), ouverte à tous dès 14 ans. Un défi d’endurance convivial et festif, mêlant sport, esprit d’équipe et plaisir partagé.

Anim@ Pugnac