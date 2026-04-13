Les 6h de vélo par relais de Pugnac, Mairie de Pugnac, Pugnac

Les 6h de vélo par relais de Pugnac Dimanche 28 juin, 10h00 Mairie de Pugnac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Une grande manifestation sportive et conviviale arrive !

L’association Anim@ Pugnac organise pour la première fois, le dimanche 28 juin, une grande

manifestation sportive « Les Six Heures de Vélo par relais », un événement ouvert aux adultes

amateurs non licenciés, aux adolescents de 14 à17 ans licenciés ou non et fondé sur l’esprit d’équipe, la

solidarité et la convivialité.

Une épreuve unique : 50 équipes – relais à 2 coureurs

Pas moins de 50 équipes, composées de deux coureurs chacune, prendront le départ pour une épreuve

d’endurance de six heures, réalisée en relais par 2. Equipes : hommes, femmes, ados et familles.

Les participants pourront choisir leur rythme d’échange.

Un événement fédérateur pour le village et alentours

Les Six Heures de Vélo offriront une journée de fête sportive rassemblant coureurs, familles, habitants et

visiteurs. Cette manifestation a déjà eu plusieurs éditions dans les années 90.

Le parcours de 1400m, situé dans le centre de Pugnac, permettra au public de suivre la course de près, avec

une ambiance animée, des stands, des zones d’encouragement et un espace dédié aux équipes.

Un impact local positif

L’objectif est de :

• promouvoir la pratique sportive pour tous,

• renforcer la cohésion villageoise,

• dynamiser le commerce et la vie locale,

• attirer des visiteurs extérieurs.

L’événement bénéficie déjà du soutien de plusieurs partenaires locaux, et un dossier sponsoring est ouvert

aux entreprises souhaitant associer leur image à une manifestation dynamique, familiale et porteuse de

valeurs positives.

Programme de la journée

• 10h00 : accueil des équipes, contrôles techniques, remise des t-shirts et dossards

• 11h00 : départ officiel de la course

• 17h00 : fin de l’épreuve

• 17h15 : proclamation des résultats (classements hommes, femmes, ados et familles)

• 17h30 : remise des prix et remerciements

• Toute la journée : animations pour petits et grands – buvette – village partenaires

Informations pratiques

• Lieu : centre-ville de Pugnac, rue de l’Hôtel de Ville

• Dimanche 28 juin 2026 de 11h à17h

• Accès public : gratuit, nombreux parkings autour du circuit.

• Renseignements, inscriptions :

Mr NIEMECK 06 60 09 55 80 animapugnac@gmail.com

Mr HERPE 06 68 15 73 38 herpe.richard@orange.fr

Mairie de Pugnac 558 rue de l’hôtel de ville 33710 Pugnac Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NsnLMk5Z3hZvtbvP7 »}] [{« link »: « mailto:animapugnac@gmail.com »}, {« link »: « mailto:herpe.richard@orange.fr »}]

course amateur de vélo par relais de 2 pendant 6h dans pugnac avec un circuit de 1400m