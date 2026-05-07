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Marché gourmand à Pugnac Pugnac

Marché gourmand à Pugnac Pugnac

Marché gourmand à Pugnac Pugnac samedi 27 juin 2026.

Adresse : 558 rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 33710 Pugnac

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Pugnac

Marché gourmand à Pugnac

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin à partir de 19h, sur la Place de l’Hôtel de Ville à Pugnac dans une ambiance festive, conviviale et gourmande !
Marché gourmand avec cinéma en plein air à la tombée de la nuit et votez pour votre film préféré.   .

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 15 73 38 

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English : Marché gourmand à Pugnac

L’événement Marché gourmand à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2026-05-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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