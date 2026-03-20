Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne Varaignes
Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne Varaignes samedi 27 juin 2026.
Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne
Varaignes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rallye touristique en autos et motos d’avant 1970.
Rallye touristique en autos et motos d’avant 1970. Programme Accueil à Varaignes à partir de 8h. Parcours d’agilité et de maniabilité en véhicule d’époque sur le circuit du Périgord. Balades sur les routes du Périgord Vert et retour à Varaignes. Pique-nique. Balades sur les routes du Périgord Vert et retour à Varaignes. Remise du label Village d’Accueil des véhicules d’époque par la fédération. Apéritif. Dîner gourmand des producteurs locaux et bal. .
Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acp.rallye@gmail.com
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English : Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne
Touring rally in pre-1970 cars and motorcycles.
L’événement Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne Varaignes a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin