Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne

Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rallye touristique en autos et motos d’avant 1970.

Rallye touristique en autos et motos d’avant 1970. Programme Accueil à Varaignes à partir de 8h. Parcours d’agilité et de maniabilité en véhicule d’époque sur le circuit du Périgord. Balades sur les routes du Périgord Vert et retour à Varaignes. Pique-nique. Balades sur les routes du Périgord Vert et retour à Varaignes. Remise du label Village d’Accueil des véhicules d’époque par la fédération. Apéritif. Dîner gourmand des producteurs locaux et bal. .

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acp.rallye@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne

Touring rally in pre-1970 cars and motorcycles.

L’événement Les 80 ans de la Renauld 4CV partie de campagne Varaignes a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin