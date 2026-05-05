Soirée brochettes Varaignes
Soirée brochettes Varaignes samedi 4 juillet 2026.
Varaignes
Soirée brochettes
Place des marronniers Varaignes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Repas grillades .
Repas grillades . .
Place des marronniers Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 31 05
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English : Soirée brochettes
Grilled meal .
L’événement Soirée brochettes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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