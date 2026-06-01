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« Les 80 moulin de la Borne » au moulin de Masméjean Conférence – Visite Guidée – Diaporama les moulins de la Borne, Moulin de Masméjean, Saint-Étienne-de-Lugdarès

« Les 80 moulin de la Borne » au moulin de Masméjean Conférence – Visite Guidée – Diaporama les moulins de la Borne, Moulin de Masméjean, Saint-Étienne-de-Lugdarès

« Les 80 moulin de la Borne » au moulin de Masméjean Conférence – Visite Guidée – Diaporama les moulins de la Borne, Moulin de Masméjean, Saint-Étienne-de-Lugdarès samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin de Masméjean

Adresse : 613 route de St Etienne 07590 st Etienne de Lugdarès

Ville : 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès

Département : Ardèche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Participation Libre

« Les 80 moulin de la Borne » au moulin de Masméjean Conférence – Visite Guidée – Diaporama les moulins de la Borne 27 et 28 juin Moulin de Masméjean Ardèche

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Samedi :

  • 10h : Présentation et discussion sur la carte « Les 80 moulins de la Borne » par Alain Groisier
  • 12h: Pique-nique tiré du sac
  • 14h30 : Visite Guidée du moulin de Masméjean
  • 16h : Diaporama « Les 80 moulins de la Borne » Par Alain Groisier passionné d’archéologie meunière

Moulin de Masméjean 613 route de St Etienne 07590 st Etienne de Lugdarès Saint-Étienne-de-Lugdarès 07590 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « animation@mairie-stedl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.23.32.71.39 »}]
Alain Groisier et Chloé Banicq vous propose de plonger dans l’histoire des moulins de la Borne et du moulin de Masméjean. conférence moulin

Mairie de St Etienne de Lugdarès

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