« Les 80 moulin de la Borne » au moulin de Masméjean Conférence – Visite Guidée – Diaporama les moulins de la Borne 27 et 28 juin Moulin de Masméjean Ardèche

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Samedi :

10h : Présentation et discussion sur la carte « Les 80 moulins de la Borne » par Alain Groisier

12h: Pique-nique tiré du sac

14h30 : Visite Guidée du moulin de Masméjean

16h : Diaporama « Les 80 moulins de la Borne » Par Alain Groisier passionné d’archéologie meunière

Moulin de Masméjean 613 route de St Etienne 07590 st Etienne de Lugdarès Saint-Étienne-de-Lugdarès 07590 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « animation@mairie-stedl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.23.32.71.39 »}]

Alain Groisier et Chloé Banicq vous propose de plonger dans l’histoire des moulins de la Borne et du moulin de Masméjean. conférence moulin

Mairie de St Etienne de Lugdarès