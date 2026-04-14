Visite Guidée du Moulin de Masméjean, Moulin de Masméjean, Saint-Étienne-de-Lugdarès

Visite Guidée du Moulin de Masméjean 27 et 28 juin Moulin de Masméjean Ardèche

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Moulin de Masméjean 613 route de St Etienne 07590 st Etienne de Lugdarès Saint-Étienne-de-Lugdarès 07590 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06.23.32.71.39 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@mairie-stedl.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-stedl.fr »}]

Un parfait moulin en état de marché. Nous partirons de la prise d’eau, jusqu’à la fabrication de la farine.