Les ABD ont 20 ans ! Vous êtes invités ! Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Les ABD ont 20 ans ! Vous êtes invités !

Mardi 9 juin 2026 de 11h à 20h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 11:00:00

fin : 2026-06-09 20:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Il y a 20 ans, au mois de juin 2006, dans le quartier naissant Arenc-Euroméditerranée, les ABD ouvraient leurs portes. Pour fêter cet anniversaire, les Archives départementales vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu de mémoire collectif.

Pour fêter cet anniversaire des 20 ans, les Archives départementales vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu de mémoire collective, passerelle entre notre passé et notre présent.





Au programme, une journée spéciale anniversaire le mardi 9 juin 2026 et plusieurs propositions à voir tout le mois de juin, voire au-delà





– Un parcours architectural spécialement conçu pour cet anniversaire en compagnie d’un archiviste, une découverte inédite et surprenante de l’envers du décor d’un service d’archives et d’un bâtiment aussi emblématique qu’énigmatique. Départ depuis le parvis à 11 h, 14 h et 16 h.



– A ne pas manquer la carte blanche donnée à Corinne Vezzoni, médaille d’or de l’Académie française d’Architecture en 2020, qui a conçu les ABD et vient de remporter un chantier emblématique de Marseille, celui du nouveau Grand Port maritime de Marseille (GPMM) baptisé le phare face à la place de la Joliette.



– Une frise photographique 20 ans des ABD augmentée d’extraits sonores, déroulée sur le mur extérieur du jardin de la lecture, pour découvrir l’histoire du quartier, les missions des ABD et les coups de cœur de ceux qui y travaillent.



– Une œuvre collective réalisée par des collégiens dans le cadre d’un projet E.A.C. (éducation artistique et culturelle) avec l’artiste Germain Prevost IPIN.





Informations et bien d’autres propositions alléchantes et passionnants contenus seront à retrouver sur notre site Internet au cours de cette année anniversaire. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00

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English :

20 years ago, in June 2006, in the emerging Arenc-Euroméditerranée district, the ABD opened its doors. To celebrate this anniversary, the Archives départementales invite you to come and discover or rediscover this place of collective memory.

L’événement Les ABD ont 20 ans ! Vous êtes invités ! Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille