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Les abolitions : et après ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Les abolitions : et après ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Les abolitions : et après ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Les abolitions : et après ? Mardi 19 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

Table ronde avec Virginie Chaillou-Atrous et Alessandro Stanziani dans le cadre du Mois des Mémoires
En France, l’abolition de la traite en 1815 et celle de l’esclavage en 1848 mettent-elles fin à l’exploitation humaine ? Deux historiens nous éclairent sur cette période, entre continuité et rupture.
> Virginie Chaillou-Atrous est enseignante chercheuse à l’Université de Nantes au Centre de recherches en histoire internationale et atlantique.
> Alessandro Stanziani est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et au Centre national de la recherche scientifique.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Table ronde avec Virginie Chaillou-Atrous et Alessandro Stanziani dans le cadre du Mois des Mémoires

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