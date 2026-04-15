Les abolitions : et après ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Les abolitions : et après ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 19 mai 2026.
Les abolitions : et après ? Mardi 19 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Table ronde avec Virginie Chaillou-Atrous et Alessandro Stanziani dans le cadre du Mois des Mémoires
En France, l’abolition de la traite en 1815 et celle de l’esclavage en 1848 mettent-elles fin à l’exploitation humaine ? Deux historiens nous éclairent sur cette période, entre continuité et rupture.
> Virginie Chaillou-Atrous est enseignante chercheuse à l’Université de Nantes au Centre de recherches en histoire internationale et atlantique.
> Alessandro Stanziani est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et au Centre national de la recherche scientifique.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Table ronde avec Virginie Chaillou-Atrous et Alessandro Stanziani dans le cadre du Mois des Mémoires
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