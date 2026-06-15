Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons

Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons

Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Plaine de l'Isle verte

Adresse : Avenue de Labouyrie

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Les accidents domestiques

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25 11:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline.
Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline.   .

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23  parentalite@mairie-soustons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les accidents domestiques

Since young children are discovering the world every day, come join us for a discussion led by Aline on simple steps you can take to prevent everyday accidents at home.

L’événement Les accidents domestiques Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS

À voir aussi à Soustons (Landes)