Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons
Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons jeudi 25 juin 2026.
Soustons
Les accidents domestiques
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25 11:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline.
Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline. .
Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Les accidents domestiques
Since young children are discovering the world every day, come join us for a discussion led by Aline on simple steps you can take to prevent everyday accidents at home.
L’événement Les accidents domestiques Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS
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