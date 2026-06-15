Les accidents domestiques Plaine de l’Isle verte Soustons

Soustons

Les accidents domestiques

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-25 11:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline.

Parce que les tout-petits découvrent le monde chaque jour, venez échanger autour des gestes simples pour prévenir les accidents domestiques au quotidien animé par Aline. .

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

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English : Les accidents domestiques

Since young children are discovering the world every day, come join us for a discussion led by Aline on simple steps you can take to prevent everyday accidents at home.

L’événement Les accidents domestiques Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS