Informations pratiques

Aigne

LES AC{CÒLA}DES CAUSERIE ARTISTIQUE AVEC CORINNE MERCADIER

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Les ac{còla}des –

Rencontre et échange avec la photographe plasticienne Corinne Mercadier à La Còla autour de son exposition Opéra silencieux. Découvrez un univers artistique unique où se mêlent mémoire du lieu, fiction, géométrie et paysage..

La Còla vous donne rendez-vous pour une causerie artistique en compagnie de Corinne Mercadier, photographe plasticienne.

L’artiste échange avec le public et dévoile les coulisses de son exposition Opéra silencieux. À travers un ensemble de dix œuvres spécialement conçues pour ce projet, la photographe mêle mémoire du lieu, géométrie et onirisme. Son travail, au croisement du documentaire et de la fiction, s’inspire de l’histoire de l’art, des sciences, de l’architecture et des paysages qui l’entourent.

Venez partager ce moment privilégié et découvrir le regard unique d’une créatrice passionnée .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 4 28 90 03 00

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English : LES AC{CÒLA}DES CAUSERIE ARTISTIQUE AVEC CORINNE MERCADIER

Les ac{c%F2la}des –

A meeting and discussion with visual artist and photographer Corinne Mercadier at La C%F2la, focusing on her exhibition *Op%E9ra silencieux*. Discover a unique artistic universe where memories of the place, fiction, geometry, and landscape blend together.

L’événement LES AC{CÒLA}DES CAUSERIE ARTISTIQUE AVEC CORINNE MERCADIER Aigne a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC