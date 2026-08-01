Informations pratiques

Aigne

LES AC{CÒLA}DES L’ESPRIT DE L’ESCALIER

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Les ac{còla}des –

Assistez à la lecture théâtralisée L’esprit de l’escalier à La Còla ! Un voyage captivant à travers l’histoire des escaliers, suivi de la lecture de la nouvelle La goutte de Dino Buzzati. Un rendez-vous culturel à Aigne.

Plongez au cœur d’une soirée littéraire et théâtrale originale avec L’esprit de l’escalier , proposée dans le cadre de la programmation Les ac{còla}des à La Còla.

Ce rendez-vous culturel unique fera résonner la genèse de l’escalier, explorant son histoire de son invention jusqu’à nos jours, et retraçant le parcours des spécimens les plus célèbres comme des plus méconnus. Pour prolonger cette évocation architecturale et poétique, la séance s’enrichira de la lecture théâtralisée de la célèbre nouvelle La goutte de Dino Buzzati.

Une parenthèse artistique immersive et inspirante à ne pas manquer à Aigne, qui saura éveiller la curiosité et l’imagination de tous les amateurs de belles lettres et d’histoires insolites. .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 83 65 29 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES AC{CÒLA}DES L’ESPRIT DE L’ESCALIER

Les ac{c%F2la}des –

Come to the dramatic reading of *L’esprit de l’escalier* at La C%F2la! A captivating journey through the history of staircases, followed by a reading of Dino Buzzati’s short story *The Drop*. A cultural event in Aigne.

L’événement LES AC{CÒLA}DES L’ESPRIT DE L’ESCALIER Aigne a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC