Servian

LES ACCORDS VIVANTS #1 ÉPICES D’INDE

17 avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Accords mets & vins autour d’une cuisine du monde, avec un chef invité, pour un moment gourmand et convivial au chai.

Un rendez-vous dédié à la découverte du vin vivant à travers des accords mets & vins subtils et sensibles.

Pour cette occasion, une cuisine du monde est mise à l’honneur, en harmonie avec nos cuvées et notre démarche environnementale.

Un chef invité propose un menu sur mesure, imaginé en dialogue avec nos vins 5 plats, du salé au sucré, accompagnés de 5 cuvées.

Au cœur du chai, entre la fraîcheur de la cave et l’ombre du jardin, venez partager un moment convivial, gourmand et profondément vivant.

Une immersion au cœur des saveurs indiennes, où les épices viennent révéler toute la complexité du vin vivant.

Pour cette première expérience, un chef invité compose un menu inspiré de la cuisine indienne, entre intensité aromatique, chaleur et subtilité.

Chaque plat est pensé en accord vivant avec nos cuvées, pour créer des équilibres surprenants et vibrants.

Au chai, entre fraîcheur de la cave et douceur du jardin, laissez-vous guider dans une exploration sensorielle où les épices dialoguent avec le vin.

Une expérience riche, chaleureuse et dépaysante. .

17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 73 38 42 84 domaine_obriere@outlook.fr

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English : LES ACCORDS VIVANTS #1 ÉPICES D’INDE

Food and wine pairing with a guest chef, for a convivial, gourmet experience at the winery.

L’événement LES ACCORDS VIVANTS #1 ÉPICES D’INDE Servian a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34