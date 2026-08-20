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Les ados jouent, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville

Les ados jouent, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque La Biblinoise
Adresse
38 rue principale 57645 Noisseville
Ville
57645 Noisseville
Département
Moselle
Tarif
maximum 16 personnes

Les ados jouent Vendredi 2 octobre, 19h30 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

maximum 16 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Les ados pourront découvrir des jeux auxquels ils n’ont pas l’habitude de jouer grâce à une malle de jeux adaptés

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Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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