AGENDA · Noisseville
Les ados jouent, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville
Informations pratiques
Les ados jouent Vendredi 2 octobre, 19h30 Bibliothèque La Biblinoise Moselle
maximum 16 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Les ados pourront découvrir des jeux auxquels ils n’ont pas l’habitude de jouer grâce à une malle de jeux adaptés
Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218 [{« type »: « email », « value »: « biblinoise@noisseville.fr »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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