Les ados jouent, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Les ados jouent Vendredi 2 octobre, 19h30 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

maximum 16 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Les ados pourront découvrir des jeux auxquels ils n’ont pas l’habitude de jouer grâce à une malle de jeux adaptés

Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218 [{« type »: « email », « value »: « biblinoise@noisseville.fr »}]

Biblis en folie 2026

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