Les After Plages Hôtel des Sables Blancs Concarneau

Concarneau

Les After Plages

Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tous les dimanches, de mai à octobre, de 16h à 20h/21h.

Au programme DJ set, animations, soirées à thème … .

Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 10 12

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English : Les After Plages

L’événement Les After Plages Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA