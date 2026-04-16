Les After Plages Hôtel des Sables Blancs Concarneau
Les After Plages Hôtel des Sables Blancs Concarneau dimanche 3 mai 2026.
Concarneau
Les After Plages
Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-10-25 20:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Tous les dimanches, de mai à octobre, de 16h à 20h/21h.
Au programme DJ set, animations, soirées à thème … .
Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 10 12
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English : Les After Plages
L’événement Les After Plages Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA
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