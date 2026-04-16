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Les After Plages Hôtel des Sables Blancs Concarneau

Les After Plages Hôtel des Sables Blancs Concarneau dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Hôtel des Sables Blancs

Adresse : 45 rue des Sables Blancs

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Concarneau

Les After Plages

Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Tous les dimanches, de mai à octobre, de 16h à 20h/21h.
Au programme DJ set, animations, soirées à thème …   .

Hôtel des Sables Blancs 45 rue des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 10 12 

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English : Les After Plages

L’événement Les After Plages Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA

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