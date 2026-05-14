Les afters-beach à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

Les afters-beach à l’Eco Domaine la Fontaine

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

L’Éco-Domaine La Fontaine propose un moment convivial et festif.

Apéro et DJ au cœur des vignes, vue mer, tous les vendredis soir.

DJ et Food Truck Huîtres, tapas, tacos, crêpes, cookies, glaces à l’italienne, churros et vins du domaine.

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Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

Éco-Domaine La Fontaine offers a friendly, festive atmosphere.

L’événement Les afters-beach à l’Eco Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic