Les Afterworks du Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille
vendredi 10 juillet 2026 · Domaine des Alpilles · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Les Afterworks du Domaine des Alpilles
Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 22h.
Vendredi 24 juillet 2026 de 18h30 à 22h.
Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 22h.
Vendredi 7 août 2026 de 18h30 à 22h.
Vendredi 14 août 2026 de 18h30 à 22h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Pendant l’été, Le Domaine des Alpilles à Aureille vous propose des Afterworks !Amoureux
Le Domaine des Alpilles, vignoble niché au cœur des Alpilles dans le pittoresque village d’Aureille vous propose une parenthèse conviviale !
Attablés face aux Alpilles, aux couleurs du soleil couchant, venez à deux ou entre amis pour découvrir et déguster les vins de Justine, la vigneronne.
Au crépuscule doré, la convivialité s’invite.
Face aux Alpilles, les esprits s’initient…
Ambiance musicale
Planches du terroir à composer selon vos envies
Vins du Domaine au verre ou à la bouteille
Accès libre, service à la carte .
Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 95 82 06 map@domainedesalpilles.fr
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English :
This summer, Le Domaine des Alpilles in Aureille is hosting Afterwork events!
L’événement Les Afterworks du Domaine des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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