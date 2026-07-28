Les Amazones d’Afrique Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Le super-groupe féminin Les Amazones d’Afrique milite pour l’égalité des sexes et la fin des violences ancestrales. Son porte-voix ? Une musique moderne et énergisante où se fondent les influences des musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest, de la trap et des musiques électroniques. Le collectif naît en 2014 de l’association des stars et activistes maliennes Mamani Keita, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia. Très vite, le projet accueille de nouvelles têtes et différentes langues. Le public succombe au charme de cette musique panafricaine moderne et engagée, dont un certain Barack Obama qui inclut un titre de République Amazone dans son best of 2017. Au fil des ans, le message demeure – défendre les droits des femmes et des jeunes filles – mais le collectif évolue : le super vitaminé Musow Danse (2024) met ainsi à l’honneur une jeune génération de chanteuses et des sonorités renouvelées, creuset pop où se fondent des influences électro. Le son de l’Afrique d’aujourd’hui. En coréalisation avec La Bouche d’Air scène de chanson actuelle

Mixt, salle Super Nantes 44000

https://mixt.fr/les-amazones-dafrique-18112026-1900



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