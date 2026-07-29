Les animations de l’été chez vestibule Brasserie Vestibule Mesquer
mercredi 29 juillet 2026 · Brasserie Vestibule · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Les animations de l’été chez vestibule
Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12
Cet été, venez profitez de nos animations (programme évolutif)
vendredi 17 juillet 21h BINGOOO!
mercredi 22 juillet 20h Karaoké du love
mercredi 29 juillet 20h Cocnert Cold crash
mercredi 5 août 19h Clown Kefair / 20h DJ Zandoli
vendredi 7 août 21h BINGOOO !
mercredi 12 août 20h Tournoi de palet et DJ Zandoli .
Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 78 36 44 info@brasserievestibule.fr
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English :
L’événement Les animations de l’été chez vestibule Mesquer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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