Les animations de l’été chez vestibule Brasserie Vestibule Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Les animations de l’été chez vestibule

Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Cet été, venez profitez de nos animations (programme évolutif)

vendredi 17 juillet 21h BINGOOO!

mercredi 22 juillet 20h Karaoké du love

mercredi 29 juillet 20h Cocnert Cold crash

mercredi 5 août 19h Clown Kefair / 20h DJ Zandoli

vendredi 7 août 21h BINGOOO !

mercredi 12 août 20h Tournoi de palet et DJ Zandoli .

Brasserie Vestibule 120 rue des artisans Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 78 36 44 info@brasserievestibule.fr

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English :

L’événement Les animations de l’été chez vestibule Mesquer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44