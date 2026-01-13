Mesquer

Fest Noz

Place de l’Orée du Bois Quimiac Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

19h30 initiation à la danse bretonne avec Anao

21h Fest Noz

STARTIJENN, les maîtres incontestés du dancefloor breton.

Nés au cœur de la musique traditionnelle, armés des instruments emblématiques bretons et d’une rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Enraciné et universel, le groupe continue à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux, défendant leur culture sur les scènes internationales. Cette locomotive de la transe bretonne carbure à la sueur et à l’énergie du public, dans une performance live exaltante et unique.

Écouter https://www.youtube.com/watch?v=2Woc5z4ZO44

[E]LECTRAD. Contraction de musique Traditionnelle électronique à danser, [E]LECTRAD c’est l’addition de mélodies polyphoniques composées ou bien issues de thèmes traditionnels, auxquelles on ajoute des riffs harmoniques planants, sans oublier des rythmiques efficaces ! Dans la lignée de groupes tels que JMK et BHT, [E]LECTRAD entend bien continuer à moderniser la scène Fest-Noz en mêlant plusieurs influences musicales (Bretonne, EDM, Hands Up, …).

Écouter https://youtu.be/yR1B8MBRYYM?si=st34T4bbKn3uXNx6

Bar et restauration sur place. .

Place de l’Orée du Bois Quimiac Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Fest Noz Mesquer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44