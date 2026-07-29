AGENDA · Mesquer
Tournoi balle vache Mesquer
mercredi 29 juillet 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Tournoi balle vache
Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19
Equipes de 3/4 personnes, tombola.
Matchs à la cloche 10 minutes.
Réservation obligatoire, inscription via QR code sur affiche. .
Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 64 37
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English :
L’événement Tournoi balle vache Mesquer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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