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AGENDA · Mesquer

Tournoi balle vache Mesquer

mercredi 29 juillet 2026 · Mesquer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Tournoi balle vache

Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19

Equipes de 3/4 personnes, tombola.
Matchs à la cloche 10 minutes.
Réservation obligatoire, inscription via QR code sur affiche.   .

Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 64 37 

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English :

L’événement Tournoi balle vache Mesquer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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