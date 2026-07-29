Informations pratiques

Mesquer

Tournoi balle vache

Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-19

Equipes de 3/4 personnes, tombola.

Matchs à la cloche 10 minutes.

Réservation obligatoire, inscription via QR code sur affiche. .

Complexe sportif de la Vigne, Rue des sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 64 37

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English :

L’événement Tournoi balle vache Mesquer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44