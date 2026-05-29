LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE MOIS PAR MOIS JUILLET Quarante
vendredi 10 juillet 2026 · Quarante
Informations pratiques
Quarante
LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE MOIS PAR MOIS JUILLET
Quarante Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31
Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, le domaine propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année. Conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, Roueïre est une fenêtre ouverte sur le monde qui valorise ce qui nous rassemble.
Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, le domaine propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année. Conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, Roueïre est une fenêtre ouverte sur le monde qui valorise ce qui nous rassemble.
Animations de juillet .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
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English :
As a venue for art and heritage exhibitions, the estate offers numerous cultural activities throughout the year. With lectures, tours, family workshops, art classes, and events, Roue%EFre is a window onto the world that celebrates what brings us together.
L’événement LES ANIMATIONS DE ROUEÏRE MOIS PAR MOIS JUILLET Quarante a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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