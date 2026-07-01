Les Animations du Camping Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon
vendredi 10 juillet 2026 · Route de Vallabrègues · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Les Animations du Camping Tartarin
Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31
En juillet retrouvez les animations du Camping Tartarin ! Spectacle, Sons et Lumières, Karaoké et Soirée Musicales ! Du Restaurant à la Guinguette !
Avec Boulbon Animation Culture, spectacle Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes ! Soirée Musicale, Salva/Savoc, pizza, cooktail et tapas ! À la Guinguette Tartarin avec Bruno Soirée Karaoké une soirée pour chanter, s’amuser et partager la scène ! Pizza et tapas ! Soirée musicale avec DJ Seb pizza, cooktail et tapas ! .
Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This July, enjoy the entertainment at Camping Tartarin! Shows, sound and light shows, karaoke, and musical evenings! From the restaurant to the guinguette!
L’événement Les Animations du Camping Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)