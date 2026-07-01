Les Animations du Camping Tartarin Route de Vallabrègues Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Les Animations du Camping Tartarin

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31

En juillet retrouvez les animations du Camping Tartarin ! Spectacle, Sons et Lumières, Karaoké et Soirée Musicales ! Du Restaurant à la Guinguette !

Avec Boulbon Animation Culture, spectacle Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes ! Soirée Musicale, Salva/Savoc, pizza, cooktail et tapas ! À la Guinguette Tartarin avec Bruno Soirée Karaoké une soirée pour chanter, s’amuser et partager la scène ! Pizza et tapas ! Soirée musicale avec DJ Seb pizza, cooktail et tapas ! .

Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This July, enjoy the entertainment at Camping Tartarin! Shows, sound and light shows, karaoke, and musical evenings! From the restaurant to the guinguette!

L’événement Les Animations du Camping Tartarin Tarascon a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)