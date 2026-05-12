Spectacle équestre Pour toi Ugo Petite route d’Arles Tarascon

Tarascon

Spectacle équestre Pour toi Ugo

Du 22/07 au 26/08/2026 le mercredi de 20h à 23h. Petite route d’Arles Domaine de Mylords Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Un spectacle plein de nouveautés, une nouvelle création spéciale été 2023, un instant riche en émotion, un hommage à ce cheval si spécial !

Surprises et bien plus encore au programme de ce spectacle du Cabaret Équestre des Mylords à Tarascon !

Un vrai moment de partage à coeur ouvert, un dialogue intime entre chevaux et cavaliers. Un spectacle tout public et pour tout âges !

Avec possibilité de restauration sur place pendant le spectacle avec spécialités au brasero, Tapas, burgers, pancakes…

Un espace réservé à la restauration avec tables, chaises en bord de carrière pour profiter du spectacle au plus proche des chevaux ! .

Petite route d’Arles Domaine de Mylords Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 07 70

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English :

A show full of novelties, a new special creation for summer 2023, a moment rich in emotion, a tribute to this very special horse!

Surprises and much more on the program for this Cabaret Équestre des Mylords show in Tarascon!

L’événement Spectacle équestre Pour toi Ugo Tarascon a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)