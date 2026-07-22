Tarascon au rythme des Musiques du Monde Rue des Halles Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Tarascon au rythme des Musiques du Monde

Samedi 1er août 2026 de 18h30 à 0h30. Rue des Halles Place du Marché Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 00:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Direction l’Amérique du Nord avec le duo South Brothers , une escale en Argentine avec le Buena Onda Club d’Arles et Dario Da Silva offre une initiation gratuite au tango suivie d’une Milonga !

Dans le cadre du dispositif Provence en scène Tarascon accueille le groupe Les Oreilles d’Aman qui se produit en région Provence Alpes Côte d’Azur et les alentours comme à la Cité de la musique de Marseille, au festival des musiques de Carpentras, au Festival de l’anche à Hyères, à l’espace des Arts du Pradet et entre autres à la Salle du Moulin Saint-Julien à Cavaillon ! Pour les South Brothers, duo formé par Siryel (guitare/chant) et Jalley (percussions/chant) nous dévoile leur musique inspirer du blues, du gospel et du bluegrass ! Portés par une sincérité profonde, les deux musiciens revisitent les sons du sud des États-Unis et embarquent, pour le début de soirée, le public dans un voyage vibrant d’émotion, d’humanité et d’anecdotes ! Une escale en Argentine et une Milonga assureront une détente instructive avant le Bal-concert animé par le groupe Les Oreilles d’Aman ! Leurs musiques Klezmer et Yiddish sont des créations originales composées à partir de musiques klezmer traditionnelles revisitées ! Des chansons viennent rejoindre leur répertoire ! Des anciens chants populaires yiddish qui incitent à ne plus se soucier du passé ou du futur et à profiter de l’instant présent ! Les arrangements instrumentaux illustrent une certaine philosophie propre au klezmer où se mêlent les larmes bienfaitrices, les rires joyeux, l’ivresse et la danse ! .

Rue des Halles Place du Marché Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

Head to North America with the South Brothers duo, stop in Argentina with the Buena Onda Club of Arles, and Dario Da Silva offers a free introduction to tango followed by a milonga!

L’événement Tarascon au rythme des Musiques du Monde Tarascon a été mis à jour le 2026-07-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)