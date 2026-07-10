Festival des Musiques du Monde 2026 Place du Colonel Berrurier Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Festival des Musiques du Monde 2026

Samedi 1er août 2026 de 18h30 à 0h30.

Samedi 8 août 2026 de 18h30 à 0h30.

Samedi 15 août 2026 de 18h30 à 0h30. Place du Colonel Berrurier Place Frédéric Mistral/square Gonthier Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Tarascon célèbre le 11ème Festival des Musiques du Monde ! Reflet de la diversité culturelle et de l’énergie vibrante de notre patrimoine ! Les musiques résonnent au coeur du centre historique, les rues et les places deviennent une scène à ciel ouvert !

Depuis 2015, le Festival des Musiques du Monde invite habitants, visiteurs et amoureux de musique à partager des soirées chaleureuses et festives dans des lieux emblématiques de la ville ! Concerts intimistes, grands orchestres, rythmes venus d’ailleurs, swing, jazz ou sonorités méditerranéennes composent l’âme de ce rendez-vous devenu incontournable ! En 2025, le festival a célébré ses 10 ans, marquant une décennie de rencontres, d’émotions et de découvertes musicales, une aventure artistique qui fait vibrer le centre ancien et participe pleinement au animation estivales ! Les places animées du centre-ville

deviennent, le temps du festival, des espaces de partage et de convivialité où toutes les générations se retrouvent dans une ambiance festive, pensée comme une véritable fête populaire, les évènements des Musiques du Monde mêle concerts live, bals, ambiances guinguette et musiques à danser ! Au cours de ces soirées, artistes et public se retrouvent en partage d’un véritable voyage autour du monde, porté par des palettes musicales parmi les plus colorées ! .

Place du Colonel Berrurier Place Frédéric Mistral/square Gonthier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

Tarascon is celebrating its 11th World Music Festival! A reflection of the cultural diversity and vibrant energy of our heritage! Music fills the heart of the historic center, and the streets and squares become an open-air stage!

L’événement Festival des Musiques du Monde 2026 Tarascon a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)