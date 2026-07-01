Exposition Galerie Chantal Mélanson Silence et Bruit du Monde Les Cordeliers Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Exposition Galerie Chantal Mélanson Silence et Bruit du Monde

Du 17/07 au 03/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Les Cordeliers Place Frédéric Mistral Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-07-17

Chantal Melanson, Galeriste et Commissaire d’Exposition, renouvelle sa collaboration avec Magdalena Kopacz et Léon Diaz Ronda, artiste céramiste et artiste peintre pour une rencontre avec le Silence et Bruit du Monde !

Deux artistes, deux regards, une exposition au Musée d’Art et d’Histoire Les Cordeliers ! Ces deux artiste ont déjà exposé dans la Galerie de Chantal Mélanson et connaissent Tarascon ! .

Les Cordeliers Place Frédéric Mistral Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 38 71 chantal.melanson74@gmail.com

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English :

Chantal Melanson, gallery owner and curator, is once again collaborating with Magdalena Kopacz and L%E9on Diaz Ronda, a ceramicist and painter, for an exploration of “Silence” and “The Noise of the World”!

L’événement Exposition Galerie Chantal Mélanson Silence et Bruit du Monde Tarascon a été mis à jour le 2026-07-02 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)