Redge Rock’N’Roll années 50 à 80 Route de Vallabrègues Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Redge Rock’N’Roll années 50 à 80

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

En juillet retrouvez les animations du Camping Tartarin avec plusieurs dates ! Soirée Musicales, Spectacle, Sons et Lumières et Karaoké ! Du Restaurant à la Guinguette !

Du Rock’N’Roll en live avec Redge, ambiance Guingette esprit Rock retour dans les années 50 à 80 le 31 ! Avec Boulbon Animation Culture, Sons et Lumières au Restaurant, une soirée magique à ne pas manquer, chant et costumes le 10 ! Soirée Musicale, Salva/Savoc, pizza, cooktail et tapas le 11 ! À la Guinguette Tartarin avec Bruno Soirée Karaoké une soirée pour chanter, s’amuser et partager la scène ! Pizza et tapas ! Soirée musicale avec DJ Seb pizza, cooktail et tapas ! .

Route de Vallabrègues Camping Tartarin Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This July, enjoy the entertainment at Camping Tartarin on several dates! Music Nights, Shows, Sound and Light Shows, and Karaoke! From the Restaurant to the Guinguette!

L’événement Redge Rock’N’Roll années 50 à 80 Tarascon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)