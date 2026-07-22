Musiques du 8 août Tarascon voyage en Corse direction La Polynésie Place du Colonel Berrurier Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Musiques du 8 août Tarascon voyage en Corse direction La Polynésie

Samedi 8 août 2026 de 18h30 à 0h30. Place du Colonel Berrurier Place Frédéric Mistral Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Avec le Quatuor Malincka les amateurs de chant Corse, pourront partager la passion de ces quatre musiciennes d’origine Italiennes et Corses ! Puis s’envoleront direction la Polynésie pour un spectacle musical haut en couleur !

Avec le Quatuor Malincka, débarquement en Corse ! Un concert de Malincka c’est un voyage vocal et polyphonique à travers le monde. À cappella ou accompagnées (guitare, percussion, flûte traversière et autres), ces musiciennes aiment par-dessus tout chanter ces peuples qui vivent avec la culture des chants traditionnels comme moyen de témoignage, de lien et d’expression directe ! Riche de cette passion commune et de l’héritage de leurs origines notamment italiennes et corses, elles ont à coeur de faire vivre avec le plus de sincérité possible la révolte d’un chant de lutte italien autant que la beauté d’une légende mexicaine, la joie d’un chant d’amour tzigane ou encore la profondeur d’une messe ! Direction la Polynésie avec Heiva Tahiti spectacle haut en couleur, fidèle aux traditions de Tahiti et des îles du Pacifique Sud. Danseuses, danseurs et chanteurs

enchaînent une succession de tableaux rythmés par les percussions polynésiennes ! Chaque passage sur scène dévoile de nouveaux costumes inspirés des traditions des îles, offrant au public un véritable voyage mêlant énergie, émotion et dépaysement. Les chorégraphies alternent avec grâce et puissance, mettant à l’honneur les danses emblématiques de la culture polynésienne. À travers ses chants, ses rythmes et ses couleurs, Heiva Tahiti partage toute la chaleur, la fête et l’authenticité de la Polynésie dans une ambiance conviviale et spectaculaire ! .

Place du Colonel Berrurier Place Frédéric Mistral Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

With the Malincka Quartet, fans of Corsican music will be able to share in the passion of these four musicians of Italian and Corsican descent! Then they’ll take flight to Polynesia for a vibrant musical performance!

L’événement Musiques du 8 août Tarascon voyage en Corse direction La Polynésie Tarascon a été mis à jour le 2026-07-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)