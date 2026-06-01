Les animaux de l’espace d’archéologie, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

Les animaux de l’espace d’archéologie Samedi 13 juin, 14h30 Musée Jeanne d’Aboville Aisne

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

dans le cadre du cycle ANIMAL ! autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville

13 juin : visite guidée : les animaux de l’espace d’archéologie, dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie

En partant des mammouths laineux jusqu’aux chats facétieux qui laissent leur empreintes dans l’Histoire, une visite à la rencontre des animaux des collections archéologiques.

14h30, durée : environ 30 minutes, sur réservation. Entrée 4 €

Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr [{« type »: « email », « value »: « musee-daboville@ville-lafere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 56 71 91 »}] Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur

dans le cadre du cycle ANIMAL ! autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville

© photo Franck Boucourt