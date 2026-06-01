Les animaux de l’espace d’archéologie, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
Les animaux de l’espace d’archéologie, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère samedi 13 juin 2026.
Les animaux de l’espace d’archéologie Samedi 13 juin, 14h30 Musée Jeanne d’Aboville Aisne
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
dans le cadre du cycle ANIMAL ! autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville
13 juin : visite guidée : les animaux de l’espace d’archéologie, dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie
En partant des mammouths laineux jusqu’aux chats facétieux qui laissent leur empreintes dans l’Histoire, une visite à la rencontre des animaux des collections archéologiques.
14h30, durée : environ 30 minutes, sur réservation. Entrée 4 €
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr [{« type »: « email », « value »: « musee-daboville@ville-lafere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 56 71 91 »}] Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
dans le cadre du cycle ANIMAL ! autour de la représentation animalière au musée Jeanne d’Aboville
© photo Franck Boucourt