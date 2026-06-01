L’été au musée La Fère

La Fère

L’été au musée

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Rendez-vous les 18 juillet et 8 août à 14h30, 25 juillet et 22 août à 11h00 et les 1er et 29 août à 10h00 pour l’été au musée .

Au programme:

18 juillet et 8 août à 14h30

Jeu de piste pour les familles le coffre de la Comtesse.

25 juillet et 22 août à 10h00

Ma première visite visite pour les enfants à partir de 6 ans ( et leurs parents )

1er et 29 août à 10h00

La visite VIP: visite privée des collections avec tableaux inédits ( à partir de 15 ans )

Tarif 4€ , Gratuit pour les enfants.

Réservation au 03 23 56 71 91 au via mail musee-daboville@ville-lafere.fr

non-accessible aux personnes à mobilité réduite

Rendez-vous les 18 juillet et 8 août à 14h30, 25 juillet et 22 août à 11h00 et les 1er et 29 août à 10h00 pour l’été au musée .

Au programme:

18 juillet et 8 août à 14h30

Jeu de piste pour les familles le coffre de la Comtesse.

25 juillet et 22 août à 10h00

Ma première visite visite pour les enfants à partir de 6 ans ( et leurs parents )

1er et 29 août à 10h00

La visite VIP: visite privée des collections avec tableaux inédits ( à partir de 15 ans )

Tarif 4€ , Gratuit pour les enfants.

Réservation au 03 23 56 71 91 au via mail musee-daboville@ville-lafere.fr

non-accessible aux personnes à mobilité réduite .

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91 musee-daboville@ville-lafere.fr

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English :

See you on July 18 and August 8 at 2:30 pm, July 25 and August 22 at 11 am and August 1 and 29 at 10 am for the summer at the museum.

On the program:

july 18 and August 8 at 2:30pm

Family treasure hunt: the Countess’s trunk.

july 25 and August 22 at 10:00 am

My first visit: visit for children aged 6 and over (and their parents)

august 1 and 29 at 10.00 am

The VIP visit: private tour of the collections with never-before-seen paintings ( from age 15 )

Price: 4? free for children.

Reservations on 03 23 56 71 91 or by e-mail musee-daboville@ville-lafere.fr

not accessible to people with reduced mobility

L’événement L’été au musée La Fère a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard