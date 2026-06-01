L’été au musée La Fère
L’été au musée La Fère samedi 18 juillet 2026.
La Fère
L’été au musée
5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29
Rendez-vous les 18 juillet et 8 août à 14h30, 25 juillet et 22 août à 11h00 et les 1er et 29 août à 10h00 pour l’été au musée .
Au programme:
18 juillet et 8 août à 14h30
Jeu de piste pour les familles le coffre de la Comtesse.
25 juillet et 22 août à 10h00
Ma première visite visite pour les enfants à partir de 6 ans ( et leurs parents )
1er et 29 août à 10h00
La visite VIP: visite privée des collections avec tableaux inédits ( à partir de 15 ans )
Tarif 4€ , Gratuit pour les enfants.
Réservation au 03 23 56 71 91 au via mail musee-daboville@ville-lafere.fr
non-accessible aux personnes à mobilité réduite
Rendez-vous les 18 juillet et 8 août à 14h30, 25 juillet et 22 août à 11h00 et les 1er et 29 août à 10h00 pour l’été au musée .
Au programme:
18 juillet et 8 août à 14h30
Jeu de piste pour les familles le coffre de la Comtesse.
25 juillet et 22 août à 10h00
Ma première visite visite pour les enfants à partir de 6 ans ( et leurs parents )
1er et 29 août à 10h00
La visite VIP: visite privée des collections avec tableaux inédits ( à partir de 15 ans )
Tarif 4€ , Gratuit pour les enfants.
Réservation au 03 23 56 71 91 au via mail musee-daboville@ville-lafere.fr
non-accessible aux personnes à mobilité réduite .
5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91 musee-daboville@ville-lafere.fr
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English :
See you on July 18 and August 8 at 2:30 pm, July 25 and August 22 at 11 am and August 1 and 29 at 10 am for the summer at the museum.
On the program:
july 18 and August 8 at 2:30pm
Family treasure hunt: the Countess’s trunk.
july 25 and August 22 at 10:00 am
My first visit: visit for children aged 6 and over (and their parents)
august 1 and 29 at 10.00 am
The VIP visit: private tour of the collections with never-before-seen paintings ( from age 15 )
Price: 4? free for children.
Reservations on 03 23 56 71 91 or by e-mail musee-daboville@ville-lafere.fr
not accessible to people with reduced mobility
L’événement L’été au musée La Fère a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard
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