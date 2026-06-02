Le dernier secret d’Athos La Fère
Le dernier secret d’Athos La Fère jeudi 9 juillet 2026.
La Fère
Le dernier secret d’Athos
5 Rue du Château La Fère Aisne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous les 9, 10, 11,12, 13 et 14 au château de la Fère pour le Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.
Au programme:
Spectacle nocturne, six représentations exceptionnelles.
Tarifs
-tarifs unique 15€
– tarifs réduit 9€
Information par mail communication@lederniersecretdathos.fr
Rendez-vous les 9, 10, 11,12, 13 et 14 au château de la Fère pour le Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.
Au programme:
Spectacle nocturne, six représentations exceptionnelles.
Tarifs
-tarifs unique 15€
– tarifs réduit 9€
Information par mail communication@lederniersecretdathos.fr .
5 Rue du Château La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 03 23 82 21 13
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English :
Join us on 9, 10, 11, 12, 13 and 14 at Château de la Fère for the Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.
On the program:
Night show, six exceptional performances.
Prices
-single tickets 15?
– concessions 9?
Information by mail communication@lederniersecretdathos.fr
L’événement Le dernier secret d’Athos La Fère a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard
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