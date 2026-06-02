La Fère

Le dernier secret d’Athos

5 Rue du Château La Fère Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-09

Rendez-vous les 9, 10, 11,12, 13 et 14 au château de la Fère pour le Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.

Au programme:

Spectacle nocturne, six représentations exceptionnelles.

Tarifs

-tarifs unique 15€

– tarifs réduit 9€

Information par mail communication@lederniersecretdathos.fr

Rendez-vous les 9, 10, 11,12, 13 et 14 au château de la Fère pour le Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.

Au programme:

Spectacle nocturne, six représentations exceptionnelles.

Tarifs

-tarifs unique 15€

– tarifs réduit 9€

Information par mail communication@lederniersecretdathos.fr .

5 Rue du Château La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 03 23 82 21 13

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English :

Join us on 9, 10, 11, 12, 13 and 14 at Château de la Fère for the Grand spectacle Le Dernier Secret D’Athos.

On the program:

Night show, six exceptional performances.

Prices

-single tickets 15?

– concessions 9?

Information by mail communication@lederniersecretdathos.fr

L’événement Le dernier secret d’Athos La Fère a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard