Les animaux en scène, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Les animaux en scène Samedi 7 mars, 15h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

20 CHF/famille – 1 enfant + 1 adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Entre dans le monde enchanté de Marie Ducaté, peuplé d’animaux fantastiques et de formes colorées. Inspire-toi de ses sculptures pour modeler ton propre animal imaginaire, prêt à entrer en scène dans un monde de fantaisie.

Durée: 1h30

Inscriptions dès le 16 février

Samedis des enfants, 5-7 ans

Buffle, tortue, sanglier, céramique, 2011 © Marie Ducaté