Les années 80 – La Tournée, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Les années 80 – La Tournée Samedi 7 mars, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

42 € à 62 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100 % Live avec Lio, Plastic Bertrand, Lââm, Partenaire Particulier, Boney M Legend, Jean Schultheis, Sloane, Christian de Raft, Jean-Pierre Morgand, Pedro Castano (Macarena)…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !…

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LES%20ANNEES%2080-20653 »}]

Concert