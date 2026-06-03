Les Apéro-Labo Le Labo Nantes
Les Apéro-Labo Le Labo Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Dans la bonne humeur, venez partager un verre ou une partie de jeu de société ou d’adresse. Proposé par l’ABD.
Le Labo Nantes 44100
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