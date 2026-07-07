Informations pratiques

Chabris

Les Apéros Accueil

Rue Ernest Pinard Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les Apéros Accueil

La Destination Valençay Berry Val de Loire organise des apéros accueil pendant le mois de juillet en collaboration avec l’office de tourisme communautaire Chabris-Pays de Bazelle !

Venez découvrir notre territoire du Pays de Bazelle et dégustez du vin AOC et du fromage AOP !

Retrouvez-nous lors des 3 apéros accueil organisés les mardis 7 à Chabris, 21 à Poulaines et 28 juillet 2026 à Varennes-sur-Fouzon de 18h à 19h30.

Venez nombreux !

Renseignements auprès de l’office de tourisme 02.54.40.15.88

tourisme@chabris-bazelle.fr .

Rue Ernest Pinard Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87

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Les Ap%E9ros Home

L’événement Les Apéros Accueil Chabris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chabris Pays de Bazelle