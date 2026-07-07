Les Apéros Accueil Chabris
mardi 7 juillet 2026 · Chabris
Informations pratiques
Chabris
Les Apéros Accueil
Rue Ernest Pinard Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Les Apéros Accueil
La Destination Valençay Berry Val de Loire organise des apéros accueil pendant le mois de juillet en collaboration avec l’office de tourisme communautaire Chabris-Pays de Bazelle !
Venez découvrir notre territoire du Pays de Bazelle et dégustez du vin AOC et du fromage AOP !
Retrouvez-nous lors des 3 apéros accueil organisés les mardis 7 à Chabris, 21 à Poulaines et 28 juillet 2026 à Varennes-sur-Fouzon de 18h à 19h30.
Venez nombreux !
Renseignements auprès de l’office de tourisme 02.54.40.15.88
tourisme@chabris-bazelle.fr .
Rue Ernest Pinard Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87
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Les Ap%E9ros Home
L’événement Les Apéros Accueil Chabris a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chabris Pays de Bazelle
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