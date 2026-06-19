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Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges Le Girouard

Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges Le Girouard vendredi 21 août 2026.

Adresse
Place des Tilleuls
Ville
85150 Le Girouard
Département
Vendée
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Le Girouard

Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges

Place des Tilleuls Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

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Place des Tilleuls Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges Le Girouard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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