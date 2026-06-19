Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges Le Girouard vendredi 21 août 2026.

Le Girouard

Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges

Place des Tilleuls Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

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Place des Tilleuls Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Les Apéros du Patrimoine Le secret de Saint-Georges Le Girouard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards