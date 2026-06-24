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Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard

Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard samedi 7 novembre 2026.

Adresse
Salle Socio-culturelle 10 bis rue des Forgerons
Ville
85150 Le Girouard
Département
Vendée
Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Le Girouard

Spectacle familial Deux Poussins égalent trois

Salle Socio-culturelle 10 bis rue des Forgerons Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:30:00
fin : 2026-11-07 17:20:00

Date(s) :
2026-11-07

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Salle Socio-culturelle 10 bis rue des Forgerons Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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