Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard
Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard samedi 7 novembre 2026.
Le Girouard
Spectacle familial Deux Poussins égalent trois
Salle Socio-culturelle 10 bis rue des Forgerons Le Girouard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:30:00
fin : 2026-11-07 17:20:00
Date(s) :
2026-11-07
.
Salle Socio-culturelle 10 bis rue des Forgerons Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle familial Deux Poussins égalent trois Le Girouard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays des Achards
À voir aussi à Le Girouard (Vendée)
- Visites producteurs Ferme de la Chancelière Le Girouard 10 juillet 2026
- Trail de la Ciboule Le Girouard 14 juillet 2026
- Rock à Block Summer Le Girouard 25 juillet 2026
- Journées du Patrimoine au Girouard Le Girouard 18 septembre 2026