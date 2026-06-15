Chemilly

Les apéros marché

Place Saint Denis Chemilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04 2026-09-08

Food truck, animation musicale, artisans et producteurs locaux. Convivialité et bonne humeur garanties !

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Place Saint Denis Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 71 mairie03@chemilly.fr

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English :

Food trucks, live music, local artisans and producers. A friendly atmosphere and good vibes guaranteed!

L’événement Les apéros marché Chemilly a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région