Thézan-lès-Béziers

LES APÉROS MUSIQUE

Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Apéros Musique de 19h à 22h30 sur la place de la mairie.

Groupe Madame Messieurs musique variété.

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Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 00

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English : LES APÉROS MUSIQUE

Apéros Musique from 7pm to 10:30pm on the town hall square.

Madame Messieurs group, variety music.

L’événement LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT AVANT-MONTS