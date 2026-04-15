LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers
LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers jeudi 25 juin 2026.
Thézan-lès-Béziers
LES APÉROS MUSIQUE
Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Apéros Musique de 19h à 22h30 sur la place de la mairie.
Groupe Madame Messieurs musique variété.
.
Place de L Hôtel de ville, 34490 Thézan- Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 00
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English : LES APÉROS MUSIQUE
Apéros Musique from 7pm to 10:30pm on the town hall square.
Madame Messieurs group, variety music.
L’événement LES APÉROS MUSIQUE Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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