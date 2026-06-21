Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues
Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues mercredi 8 juillet 2026.
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts
La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-22
Bientôt l’été à la Ferme des Mauberts !
Dès le 8 juillet, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis pour un après-midi convivial et familial, avec au programme
– l’accès libre de la ferme de 15h à 19h pour profiter de nos produits fermiers avec un succulent goûter (crêpes et glaces au lait de jument ), de notre boutique et de nos jeux.
– 2 créneaux de visites et de dégustations à 15h30 et 17h30
(3€/personne, gratuit -12 ans)
Réservation de la visite conseillée sur notre site www.lafermedesmauberts.fr .
La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 07 lafermedesmauberts@orange.fr
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English : Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts
L’événement Les après-midis de l’été à la ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays Foyen
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