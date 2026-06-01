Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues

Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues

Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 33220 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Département : Gironde

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Thé dansant

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Thé dansant au profit du séjour séniors.
Salle des fêtes de 15h à 19h.
Pâtisseries et boissons sur place.
Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions au 06 25 14 53 90.   .

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays Foyen

À voir aussi à Les Lèves-et-Thoumeyragues (Gironde)