Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues
Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues dimanche 28 juin 2026.
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Thé dansant
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Thé dansant au profit du séjour séniors.
Salle des fêtes de 15h à 19h.
Pâtisseries et boissons sur place.
Ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions au 06 25 14 53 90. .
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays Foyen
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