Les Lèves-et-Thoumeyragues

Thé dansant

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Thé dansant au profit du séjour séniors.

Salle des fêtes de 15h à 19h.

Pâtisseries et boissons sur place.

Ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions au 06 25 14 53 90. .

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays Foyen