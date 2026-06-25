Les après-midis petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean lundi 6 juillet 2026.

Rochejean

Les après-midis petits fermiers

Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez vous occuper des animaux de la ferme !

Les petits fermiers 3 à 6 ans

Les grands fermiers 6 à 12 ans

Réservation obligatoire .

Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 animation@claj-batailleuse.fr

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English : Les après-midis petits fermiers

L’événement Les après-midis petits fermiers Rochejean a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS