Les après-midis petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean
Les après-midis petits fermiers Route de la Batailleuse Rochejean lundi 6 juillet 2026.
Rochejean
Les après-midis petits fermiers
Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Venez vous occuper des animaux de la ferme !
Les petits fermiers 3 à 6 ans
Les grands fermiers 6 à 12 ans
Réservation obligatoire .
Route de la Batailleuse Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 animation@claj-batailleuse.fr
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English : Les après-midis petits fermiers
L’événement Les après-midis petits fermiers Rochejean a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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