Pizzas & Concert Fracarnaüm Ferme de la Batailleuse Rochejean vendredi 3 juillet 2026.

Rochejean

Pizzas & Concert Fracarnaüm

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez déguster de délicieuses pizzas bio cuites au feu de bois (sur place ou à emporter) autour de concerts à la Ferme de la Batailleuse ! Soirée conviviale ! .

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 42 48 30

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English : Pizzas & Concert Fracarnaüm

L’événement Pizzas & Concert Fracarnaüm Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS