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AGENDA · Monthodon

Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon

samedi 29 mai 2027 · Monthodon

Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
samedi 29 mai 2027
Adresse
Arboretum de la Petite Loiterie
Ville
37110 Monthodon
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Monthodon

Les arbres d’ornement pour les petits jardins

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-29
fin : 2027-05-29

Date(s) :
2027-05-29

Découvrir la diversité´ des arbres adaptés aux espaces restreints
Présentation des petits arbres d’ornement port, dimensions, caractères décoratifs, exigences…
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Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64 

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English :

Discover the diversity of trees suited to small spaces
An overview of small ornamental trees: growth habit, size, decorative features, care requirements?

L’événement Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 37

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