Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon
samedi 29 mai 2027 · Monthodon
Informations pratiques
Monthodon
Les arbres d’ornement pour les petits jardins
Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-29
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Découvrir la diversité´ des arbres adaptés aux espaces restreints
Présentation des petits arbres d’ornement port, dimensions, caractères décoratifs, exigences…
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Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64
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English :
Discover the diversity of trees suited to small spaces
An overview of small ornamental trees: growth habit, size, decorative features, care requirements?
L’événement Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 37