Informations pratiques

Monthodon

Les arbres d’ornement pour les petits jardins

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-05-29

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Découvrir la diversité´ des arbres adaptés aux espaces restreints

Présentation des petits arbres d’ornement port, dimensions, caractères décoratifs, exigences…

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Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

Discover the diversity of trees suited to small spaces

An overview of small ornamental trees: growth habit, size, decorative features, care requirements?

L’événement Les arbres d’ornement pour les petits jardins Monthodon a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 37