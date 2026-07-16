Informations pratiques

Monthodon

Animation les arbres et arbustes comestibles Arboretum de la Petite Loiterie

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Manger ses arbres et arbustes!

Si certains arbres et arbustes d’ornement sont toxiques et parfois dangereux, beaucoup d’autres ont des parties comestibles. Cette animation est l’occasion de découvrir les délices des amélanchiers, robiniers, mûriers, tilleuls… et du fameux poivrier du Sichuan!

13 .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

Eat Your Trees and Shrubs!

While some ornamental trees and shrubs are poisonous and sometimes dangerous, many others have edible parts. This workshop is a chance to discover the delights of serviceberries, black locusts, mulberries, linden trees… and the famous Sichuan pepper tree!

L’événement Animation les arbres et arbustes comestibles Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT 37