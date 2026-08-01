Informations pratiques

Monthodon

Animation les arbres d’ornement adapte´s au changement climatique Arboretum de la Petite Loiterie

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Comment tenir compte de l’évolution du climat pour choisir les arbres a` planter et les entretenir ?

Rappel des conséquences du changement climatique (canicules, sécheresses, tempêtes) sur les arbres. Découverte des arbres qui devraient être adaptés aux nouvelles conditions.

Comment tenir compte de l’évolution du climat pour choisir les arbres a` planter et les entretenir ?

Rappel des conséquences du changement climatique (canicules, sécheresses, tempêtes) sur les arbres. Présentation des essences qui en souffrent déjà et de celles qui seront très certainement impactées, découverte des arbres qui devraient être adaptés aux nouvelles conditions. 13 .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

How can we take climate change into account when choosing which trees to plant and how to care for them?

A review of the impacts of climate change (heat waves, droughts, storms) on trees. An exploration of tree species that are likely to be well-suited to the new conditions.

L’événement Animation les arbres d’ornement adapte´s au changement climatique Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-30 par ADT 37