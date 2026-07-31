Informations pratiques

Monthodon

Les arbres et arbustes à belle coloration automnale

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Connaître la diversité des arbres flamboyants à l’automne

Découverte des arbres bien colorés à l’automne particularités, dimensions, exigences…

13 .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

Discover the Variety of Trees That Turn Vibrant Colors in the Fall

Exploring Trees with Vibrant Fall Colors: Characteristics, Sizes, Care Requirements?

L’événement Les arbres et arbustes à belle coloration automnale Monthodon a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT 37