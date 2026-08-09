Informations pratiques

Monthodon

La taille de formation des arbres d’ornement

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-30

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Donner aux jeunes arbres la forme adaptée à chaque situation

Découvrir la taille de formation les opérations et les périodes de taille en fonction des espèces et de l’effet recherché, les outils, les précautions…

Comment obtenir des arbres adultes sains et solides, faciles à entretenir.

Donner aux jeunes arbres la forme adaptée à chaque situation

Découvrir la taille de formation les opérations et les périodes de taille en fonction des espèces et de l’effet recherché, les outils, les précautions…

Comment obtenir des arbres adultes sains et solides, faciles à entretenir, de forme classique ou plus originale, en fonction des contraintes du jardin. .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64

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English :

Shaping young trees to suit each situation

Learn about formative pruning: techniques and timing based on species and the desired result, tools, and precautions?

How to grow healthy, sturdy mature trees that are easy to maintain.

L’événement La taille de formation des arbres d’ornement Monthodon a été mis à jour le 2026-08-09 par OFFICE CASTELRENAUDAIS